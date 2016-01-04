أردوغان: نحن بحاجة إلى « إسرائيل »

في أول حديث له عن إعادة العلاقات التركية « الإسرائيلية » إلى طبيعتها، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد عودته من السعودية، حسبما أوردت جريدة حريت: « علينا الاعتراف بأننا بحاجة إلى إسرائيل ».

وقال أردوغان: « إن شروطنا واضحة، وهي: الاعتذار، والتعويضات، ورفع الحصار عن غزة.

وفيما يتعلق بالحصار فقد ذكروا بأنه يمكن إدخال البضائع ومواد البناء من تركيا في ظل الحصار. وسنرى هذه الاتفاقية بشكل مكتوب حتى لا يحدث تغير على أرض الواقع.

وثمة موضوع آخر يهمنا كثيراً، وهو إنهاء المناقصات المتعلقة بالمسجد الأقصى. وإن »إسرائيل« بحاجة إلى دولة مثل تركيا في المنطقة، ونحن بحاجتها.

هذه حقيقة علينا الاعتراف بها. وإذا ما نجحنا في السير ضمن هذا المضمار بإخلاص متبادل، فإن ذلك سيعيد العلاقات إلى طبيعتها.

كما أننا نراقب وضع إخوتنا في فلسطين ».