الاحتلال يقرر هدم منزل شهيد وصب الباطون في آخر بالقدس

شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، في إخلاء منزلي الشهيدين بهاء عليان وعلاء أبو جمل في بلدة جبل المكبر، لهدمهما.

وقد أغلقت قوات الاحتلال محيط المنزلين ويمنع الوصول اليهما وذلك لتطبيق قرار الهدم الصادر عن محكمة الاحتلال العليا الاسرائيلية في إجراء انتقامي من أهالي الشهداء منفذي العمليات.

وأشار مراسلنا أن قوات الاحتلال قررت هدم منزل الشهيد بهاء عليان، فيما قررت صب الباطون في شقة الشهيد علاء أبو جمل

وأوضحت أن الشهيد أبو جمل يسكن في شقة داخل عمارة مكونة من 3 طوابق لهذا تقرر صب شقته بالباطون المسلح.

يشار إلى أن الشهيد علاء أبو جمل نفذ عملية مزدوجة « دهس وطعن »بتاريخ 13 اكتوبر الماضي في شارع (ملائخي يسرائيل) في القدس حيث قتل حاخام واصيب خمسة إسرائيليين.

فيما نفذ الشهيد بهاء عليان عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة ما أدى لمقتل ثلاثة من المستوطنين الإسرائيليين.