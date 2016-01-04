الكابينت يعقد جلسة طارئة

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر « الكابينت » يجتمع الان بشكل طارئ لبحث هروب منفذ عملية تل أبيب البطولية.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة يافا بزعم اشتباهها بهم بمساعدة منفذ عملية « تل أبيب ».

وكان نشأت ملحم كما ذكر الاحتلال اسمه أن نفذ الجمعة الماضية عملية إطلاق نار بطولية في شارع ديزنغوف وسط مدينة تل أبيب ما أدى لمقتل اسرائيليين اثنين وإصابة 6 بينهم اثنين بجراح خطيرة ولم تتمكن قوات الاحتلال حتى الآن من إلقاء القبض عليه رغم الكشف عن هويته والتقاط صوره اثناء تنفيذ العملية.