مصر تعيد سفيرها إلى إسرائيل

أعلنت مصر اليوم الأحد، أن سفيرها الجديد لدى اسرائيل حازم خيرت تسلم مهام عمله بالفعل، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من سحب الأولى سفيرها من تل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات للصحفيين، إن « السفير حازم خيرت سفير مصر الجديد لدى إسرائيل قد تسلم مهام عمله قبل أيام » تنفيذا لقرار صدر منذ فترة بنقله إلى تل أبيب.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي سحب السفير المصري السابق عاطف سالم سيد الأهل من تل أبيب في نوفمبر 2012، احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أبوزيد، انه « من المهم النظر إلى عودة السفير المصرى إلى إسرائيل نظرا للدور المهم الذى يقوم به هناك، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر خاصة فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمها، والتنسيق بين المواقف ونقل الرسائل بين الأطراف المختلفة ».

وتابع « يضاف إلى ذلك عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن الدولي، فمن الطبيعي أن يتقلد السفير المصرى مهامه فى إسرائيل والقيام بالاتصالات اللازمة لدعم القضية الفلسطينية ».

ورد على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع الجانب الإسرائيلي حول القضية الفلسطينية، بقوله إن « الاتصالات المصرية مستمرة دائما سواء مع الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولي أو الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولي، وهى قائمة بالفعل بهدف البحث عن نقطة ارتكاز قوية لاستئناف المفاوضات، وإطلاق عملية سياسية جادة تؤدى إلى التسوية الشاملة والنهائية والعادلة ».