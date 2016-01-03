لليوم الرابع على التالي.. مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا

أفادت وسائل إعلامية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت اليوم « الأحد » مزارع شبعا اللبنانية بعدة قذائف، بزعم اقتراب مجموعة من الأشخاص من السلك الشائك مستغلين الضباب.

وفي ذات السياق تحلق طائرات إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال: « بان سلاح المدفعية أطلق نيرانه لليوم الربع على التوالي نحو الحدود اللبنانية على ضوء التهديدات التي أطلقها السيد حسن نصر الله والتي توعد فيها »إسرائيل« بالانتقام لاغتيالها سمير القنطار ».

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أمس مزارع شبعا بقذائف عدة دون ان يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.