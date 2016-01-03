ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

لليوم الرابع على التالي.. مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 03 يناير 2016
مشاركة

أفادت وسائل إعلامية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت اليوم « الأحد » مزارع شبعا اللبنانية بعدة قذائف، بزعم اقتراب مجموعة من الأشخاص من السلك الشائك مستغلين الضباب.

وفي ذات السياق تحلق طائرات إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال: « بان سلاح المدفعية أطلق نيرانه لليوم الربع على التوالي نحو الحدود اللبنانية على ضوء التهديدات التي أطلقها السيد حسن نصر الله والتي توعد فيها »إسرائيل« بالانتقام لاغتيالها سمير القنطار ».

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أمس مزارع شبعا بقذائف عدة دون ان يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

متعلقات