بورصة فلسطين تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة للأوراق المالية، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض، وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 527.38 نقطة، أي منخفضاً بـ-5.35 نقطة، وهو ما نسبته -1.00% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول 93,160 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 168,737.17 دولارا أميركيا، نفذت من خلال 39 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 15 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 5 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و5 أخرى أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي: دواجن فلسطين بنسبة 4.86%، ومطاحن القمح الذهبي 4.41%، وسجائر القدس بنسبة 2.74%، والفلسطينية للكهرباء بنسبة 2.54%، والوطنية موبايل 1.18%.

أما الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي: بنك القدس بنسبة -2.31%، مجموعة الاتصالات الفلسطينية بنسبة -2.16%، وبنك فلسطين بنسبة -1%، والعربية الفلسطينية للاستثمار بنسبة -0.89%، وفلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة -0.83%.