أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

دخل أربعة أسرى من الضفة والقدس وقطاع غزة اليوم الثالث من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم :

من مدينة غزة الأسير حسام أسعد محمد العطار ( 29 عامًا ) محكوم بالسجن 18 عامًا، أمضى منها سبعة أعوام بعد اعتقاله عام ألفين 2009 .

والأسير رياض صالح مصطفى عبد الله محكوم بالسجن 17 عامًا، أمضى منها 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2002

من مدينة القدس الأسير مراد محمود أحمد نمر محكوم بالسجن عشرة أعوام، أمضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام 2010 .

و الأسير مراد مصطفى أحمد كمال ( 28 عامًا ) محكوم بالسجن ثمانية أعوام، أمضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.