حادث سير مروع في بيتونيا يؤدي لمصرع مواطن وإصابة اثنين

لقي مواطن مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب اثنين آخرين بجروح متوسطة، في حادث سير مروع، وقع على الشارع الرئيس في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن طواقمه انتشلت وأخلت جثة مواطن، وإصابتين من داخل مركباتهم بعد وقوع حادث سير مروع.

وتابع بيان الدفاع المدني: 'أنه فور البلاغ عن الحادث توجهت طواقم الانقاذ إلى مكان الحادث على الطريق المذكور، فتبين أن الحادث تصادم بين مركبة صغيرة من نوع هونداي ومركبة شحن، ما أدى لوفاة سائق المركبة الصغيرة وإصابة مرافقه إصابة متوسطة بعد محاصرتهم داخل المركبة، إضافة لإصابة سائق المركبة الشحن إصابة متوسطة، وعملت الطواقم على تحرير وانتشال جثة المواطن وإخلاء الاصابات، وتقديم الإسعاف الأولي لهم، وتسليمها لمركبات إسعاف الهلال الاحمر المتواجدة بالمكان'.