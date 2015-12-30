« القسام » يعرض صورة خاصة للشهيد المباشر مع شاليط

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر موقعها الإلكتروني صورة تنشر لأول مرة يظهر فيها الشهيد عبد الرحمن المباشر مع الجندي جلعاد شاليط.

وكشفت الكتائب في تصريحٍ مقتضبٍ لها مساء الثلاثاء، أن الشهداء القادة الميدانيين: سامي الحمايدة وعبدالله علي لبد وخالد أبو بكرة ومحمد رشيد داود وعبد الرحمن المباشر، ممن شاركوا بشكلٍ مباشرٍ في احتجاز شاليط طوال فترة أسره.

وقالت الكتائب أن القائد العام لها، قرر السماح بالنشر في الساعات القادمة لتفاصيل جديدةٍ عن دور ثلة من شهداء القسام في العملية الأضخم والأكثر تعقيداً في تاريخ الصراع مع العدو « عملية احتجاز الجندي شاليط » التي دارت فصولها على مدار أكثر من 5 سنوات .

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف « أبو خالد »، قرر السماح بنشر تفاصيل جديدة عن دور ثلة من شهداء القسام في العملية احتجاز شاليط خلال الساعات القادمة.

وأطلقت الكتائب وسم #احتجاز_شاليط لمتابعة ما سمح بنشره بقرار من القائد العام محمد الضيف.

وأسرت كتائب القسام في يونيو عام 2006 الجندي الصهيوني جلعاد شاليط واحتجزته على مدار أكثر من 5 أعوام، وأفرجت عنه بموجب صفقة « وفاء الأحرار » لتبادل الأسرى بالإفراج عن 1050 أسيرًا من سجون الاحتلال في أكتوبر وديسمبر عام 2011.