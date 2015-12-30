اقتحام جديد للمستوطنين لساحات المسجد الأقصى

جددت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، اقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من جيش الاحتلال.

وحاول المصلون وطلبة مجالس العلم التصدي لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية، في الوقت الذي وفّرت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الحراسة والحماية لمجموعات المستوطنين خلال اقتحامها للأقصى والتجول فيه.

وقال أحد العاملين في الأقصى إن مجموعة من شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت المُصلى القبلي" ونفذت فيه جولة إرشادية.

ويتواجد في الأقصى عشرات المصلين والطلبة، في ما انتشر حراسه وسدنته في جميع أرجائه.