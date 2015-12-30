الاحتلال يعتقل 10 مواطنين على الأقل في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال عدد من القرى والمدن في الضفة الغربية، فجر اليوم واعتقلت 9 مواطنين على الأقل، بينهم شقيقتين في طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين في محافظة قلقيلية، وهم مؤمن أبو هنية، ووائل حسن، وأدهم سليم، والأسير المحرر محسن شريم.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات 4 مواطنين بينهم شقيقتين في طولكرم، وهم: ديانا وناديا عبد الله، وحمزة أحمد حامد، ومحمد يوسف سليمان.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من قرية جلبون شمال شرق جنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن هاشم نافع شلبي (38 عاماً) وفتشته ومن ثم اعتقلته.

كما اعتقلت القوات حمزة محمود القواسمي من الخليل.