تقاصيا أحوال الطقس خلال الساعات القادمة !!

في فلسطين تكون الفرصة مُهيأة نهار اليوم والليلة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ويكون الطقس بارداً نسبياً ودرجات الحرارة تبقى حول معدلاتها العامة، وتكون الرياح ما بين شرقية وجنوبية شرية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء بداية تأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة: حيث يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتُصبح دون معدلاتها العامة بدرجتين، ويكون الجو بارداً في مختلف المناطق وخاصة ً فوق الجبال.

وتكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة، ويُتوقع تساقط أمطار مُتفرقة في مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بالرعد أحيانا

الرياح تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تحذيرات: احتمالية طفيفة لتشكل سيول في المناطق المنخفضة والأودية.

الخميس اشتداد وتيرة الفعالية الجوية حيث يتشكل منخفض شرقي قبرص: حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتُصبح دون معدلاتها العامة بـ 2-3 درجات مئوية، وتزداد برودة الطقس في مختلف المناطق.

وتكون السماء غائمة الى غائمة جزئيا في مختلف المناطق، وتسقط زخات متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البَرَد أحياناً في شمال ووسط وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل تشتد حدة الأمطار في السواحل ولاحقا تُصبح غزيرة في مناطق واسعة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل الى حدود 50 كم/ ساعة، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

الجُمعة يتشكل منخفض جوي آخر مُترافق بجبهة هوائية قطبية: حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتُصبح دون معدلاتها العامة بـ 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد البرودة في مختلف المناطق وخاصة ً فوق الجبال.

وفي ساعات يتشكل منخفض جوي جديد الى الشمال من الاراضي السورية نتيجة وصول كتلة هوائية أشد برودة قطبية المنشأ، وتبدأ فجراً جبهة هوائية جديدة بعبور المنطقة.

لذلك تسقط الأمطار بغزارة في مناطق واسعة من البلاد بإذن الله، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البَرَد، وتسقط الثلوج فوق مرتفعات الجليل وصفد العالية في شمال فلسطين في ساعات الصباح،

وتتهيأ الفرصة تدريجيا ً قُبيل ساعات الظهيرة وفي ساعات الظهر لتساقط الثلوج على مُرتفعات الخليل العالية، وربما قمم رام الله فوق 900-1000م.

وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلوج/ ثلوج متقطعة فوق أغلب الجبال التي تزيد على 900-1000 متر في شمال ووسط البلاد، وتسقط زخات ثلجية على فترات تكون مفصولة بالأمطار دون ذلك الارتفاع. في المناطق المنخفضة يستمر تساقط الأمطار.

وحول احتمالية تراكم الثلوج، الفرصة الاكبر لأن تشهد الجبال فوق 1000 متر تراكما ً لعدة سنتيمترات، ربما 5-7 سم، ما دون ذلك الفرصة أضعف نظراً لتقطع الهطول بالتزامن مع هبوط درجات الحرارة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة قد تلامس 60 كم/ ساعة أحياناً، والبحر عالي ارتفاع الموج الى هائج.

السبت استمرار تأثر المنطقة ببقايا الهواء القطبي شديد البرودة: حيث تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة البرودة، وتهطل أمطار متفرقة في مختلف المناطق، تكون مصحوبة بزخات البَرَد ويرافقها الرعد أحياناً.

كما وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الفجر والصباح لتساقط زخات من الثلوج فوق قمم الجبال العالية في الخليل ورام الله وشمال فلسطين، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تحذيرات هامة خلال ايام الخميس والجُمعة والسبت:

1- احتمالية عالية لتشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية وكافة المدن الساحلية.

2 – تدني مستوى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامة لسطح الأرض.

3 – شدة سرعة الرياح التي قد تلامس 60 كم/ ساعة أحيانا ً.

4 – خطر الانزلاق على الطرقات بفعل توقع تساقط البَرَد وزخات الثلوج.

5 – شدة برودة الطقس وخاصة ً يومي الجمعة والسبت.

في الاردن يتوقع أن تشهد المملكة مع نهايات العام الحالي وبدايات العام 2016، عودة للأجواء الشتوية التي طال انتظارها، بعد أداء مطري مُتواضع عموماً خلال شهر ديسمبر/كانون أول.



و يكون هناك تحسُن لفرصة هطول الأمطار يوم الأربعاء وتوقّعات أن تنخفض درجة الحرارة يوم الأربعاء، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات مُتفرقة من الأمطار فوق الجبال الجنوبية وفوق بعض المناطق الشمالية والوسطى، مع هبوب رياح غربية نشطة السرعة، بمشيئة الله.



يوم الخميس.. المزيد من الانخفاض على الحرارة وأجواء ماطرة وتحذير من السيول مع ساعات الليل



نهاراً.. يكون الطقس يوم الخميس بارداً وغائماً وماطراً على فترات في شمال ووسط الاردن، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبَرَد، في حين تهطل زخات متفرقة من الأمطار على المرتفعات الجبلية الجنوبية.



ومع ساعات ليلة الخميس، تقترب من المنطقة كُتلة هوائية قطبية المنشأ.. ونتيجة لذلك يتعمق تأثير المُنخفض الجوي المترافق بكتلة هوائية رطبة وأكثر برودة من سابقتها.



أمّا ليلاً فتسود تدريجياً أجواء باردة بشكل لافت مع هبوب رياح نشطة وغائمة في شمال ووسط الاردن.

الجُمعة.. طقس عاصف وبارد وماطر وثلوج متوقعة تدريجياً فوق الـ 1000 متر تمتد فرصتها عصراً لأقل من ذلك.



ويكون الطقس يوم الجمعة بارداً بشكل لافت وخاصة في الجبال وعاصفاً برياح قوية، وغائماً وماطراً بغزارة في شمال ووسط المملكة والجبال الجنوبية، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدية أحياناً، في حين تهطل زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله في مناطق البادية.



وتبدأ الثلوج بالتساقط، وتتراكم، مع ساعات الصباح في جبال عجلون وجرش، العالية، التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر. لتمتد قبل الظهر وتتراكم، إلى بقية الجبال في المملكة والتي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، لتشمل الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان.



في لبنان يكون الطقس مستقرا وغائما جزئياً اليوم الثلاثاء و تكون الرياح ناشطة ليل الإثنين وصباح الثلاثاء خاصة جنوباً احتمال خفيف لتساقط أمطار متفرقة ليلاً.



يوم الأربعاء ٣٠ كانون الاول: طقس متقلب مع إنخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة ليلاً وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠م.



الخميس ٣١ كانون الاول: طقس غير مستقر مع إنخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهبوب رياح ناشطة إلى عاصفة أحياناً ٦٠كم/س وهطول أمطار غزيرة احياناً تترافق مع عواصف رعدية وتساقط حبّات البرد في مناطق متفرقة. والثلوج على ١٤٠٠م صباحاً وتتدنى تدريجيا الى ١٠٠٠م ليلاً.



الجمعة ١كانون الثاني ٢٠١٦: طقس عاصف وبارد مع تدني إضافي بدرجات الحرارة وهبوب رياح ناشطة ٦٠كم/س مع تساقط أمطار غزيرة احياناً، تترافق مع عواصف رعدية وتساقط حبّات البرد التي تطال السواحل وتتساقط الثلوج على ٨٠٠م والبقاع. ثم تدريجياً الى ٧٠٠م ثم الى ٥٠٠م وتكون كثيفة على الجبال مع تراكم ملحوظ في المناطق المرتفعة وفي البقاع خاصةً بعد الظهر.

والله تعالى أعلم