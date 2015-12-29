الطقس: منخفض جوي غداً وثلوج على قمم الجبال 850 متر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً في ساعات النهار باردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في النهار باردا في ساعات الليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، تتاثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وتبقى البلاد يوم الجمعة، تحت تاثير المخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية المرافقة له لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

كما تبقى البلاد يوم السبت، تحت تاثير المخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية المرافقة له لذا يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.ـ