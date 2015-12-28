الإحتلال يمهل عائلة الشهيد مهند الحلبي عشرة أيام لهدم منزلها

قال شفيق الحلبي، والد الشهيد مهند الحلبي منفذ عملية الطعن البطولية في مدينة القدس، إن محكمة الإحتلال رفضت الإستئناف الذي كانت قدمته العائلة ضد قرار هدم منزلها في بلدة سردا القريبة من مدينة رام الله، وأنذرتهم بهدمه خلال 10 أيام.

وأشار الحلبي في حديث لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » إن العائلة كانت تقدمت بدعوى ضد قرار الإحتلال هدم المنزل الذي تسلمته في أكتوبر الفائت، واليوم صدر القرار النهائي برفض الدعوى وتثبيت قرار الهدم خحلال عشرة أيام تبدأ مساء اليوم الإثنين.

وكانت العائلة، المكونة من سبعة والد ووالده الشهيد وأشقائه الأربعة، أخلو المنزل بالكامل منذ تلقيهم قرار الهدم وأنتقلوا للسكن في بيت مستأجر.