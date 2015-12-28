عشراوي: الاستيطان التصعيدي يتطلب خطوات حازمة من قبل المجتمع الدولي

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الإثنين، إن المخطط الاستيطاني التصعيدي، الذي تعده الحكومة الإسرائيلية، يتطلب خطوات فورية وحازمة من قبل المجتمع الدولي.

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي بتنفيذ إدانته ورفضة لجميع أشكال الأنشطة الاستيطانية عبر اتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد إسرائيل عن أراضي وموارد ومقدرات شعبنا الفلسطيني.

وشددت عشراوي على ضرورة رد إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.