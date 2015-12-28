مخطط إسرائيلي لبناء 55 ألف وحدة استيطانية بالضفة

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة التي حصلت على المعلومات عبر قانون حق الحصول على المعلومات إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تسعى لبناء 55 ألفا و548 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مستوطنتان جديدتان.

وسيتم بناء 8300 وحدة استيطانية في منطقة « أي 1″ القريبة من القدس والتي ستؤدي لتقسيم الضفة الغربية لشطرين ما يهدد الدولة الفلسطينية المقبلة ».

وبحسب المنظمة فإن « منطقة معاليه أدوميم واي 1 من كثر المناطق حساسية في ما يتعلق بفرص حل الدولتين ».

وأضافت « لهذه الاسباب، كلما حاول مسؤول إسرائيلي الترويج لخطط في أي 1 فان المجتمع الدولي يدينها بشدة ».

وحسب تقرير المنظمة، فإن أكثر من نصف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون شرق جدار الفصل العنصري الذي بنته « إسرائيل » في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أي أنها كتل استيطانية معزولة ليست جزءا من الكتل التي قد تكون جزءاً من عمليات تبادل الأراضي في مفاوضات السلام المتعثرة منذ العام 2014.