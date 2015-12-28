غزة- 83 مواطنا غيروا اسماء ابنائهم خلال شهر

دعت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني- بغزة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التريث والتشاور قبل اتخاذ قرار تسمية المواليد الجُدد.

ووجهت الأحوال المدنية المواطنين إلى العدول عن تسمية مواليدهم بأسماء لا تتناسب مع ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والموروث الاجتماعي والثقافي الفلسطيني المحافظ.

ووفقاً لتقارير صادرة عن مكاتب الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة فقد تم خلال شهر واحد فقط تسجيل 83 حالة تصحيح بيانات شهادات الميلاد وتغيير أسماء مواليد في محافظات القطاع الخمس.

وفي هذا السياق قال الأستاذ أنور جحجوح، مدير دائرة الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة: « إن قانون الأحوال المدنية لا يُجيز للمواطن تغيير الاسم أكثر من مرة ».

وأضاف في تصريح وصل معا : « إذا أراد أحد المواطنين تغيير اسم طفله قبل بلوغه خمس سنوات فإن قانون الأحوال المدنية أجاز له ذلك مع بعض القيود والغرامات ».

وبيّن أن القانون الأحوال المدنية أقر فرض غرامة 20 دينار أردني إضافة إلى دينارين أردنيين مقابل معاملة تصحيح، ودينارين آخرين مقابل طلب استخراج شهادة ميلاد جديدة مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى عقد لجنة خاصة من الإدارة العامة للأحوال المدنية للبث في هذا الإجراء.

وتابع مدير دائرة الأحوال المدنية: « أما إذا زاد عمر الطفل عن خمس سنوات فإن الأمر بحاجة إلى استصدار قرار من محكمة الصلح ، ويكون الأمر قد خرج من دائرة صلاحيات الأحوال المدنية بهذا الشأن ».

ولفت جحجوح إلى أن موظفي الأحوال المدنية يُقدمون المشورة والنصائح للمواطنين الذين يأتون لاستخراج شهادة ميلاد لمولودهم الجديد