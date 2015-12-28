الاحتلال يجدد منع الشيخ صلاح من دخول القدس

استلم رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، اليوم الاثنين، أمراً بتجديد منع دخوله إلى مدينة القدس لمدة 6 أشهر أخرى، بعد عدة سنوات من منعه دخول المدينة ومنعه زيارة المسجد الأقصى المبارك منذ عام 2007.

وقال الشيخ صلاح إن « إمعان المؤسسة »الإسرائيلية« بغيها وظلمها يزيدنا يقيننا أن الاحتلال إلى زوال وخسران ».

وأضاف أن « إجراءات الاحتلال التعسفية والظالمة يائسة. سنبقى نؤكد أن الظلم والاحتلال والإرهاب »الإسرائيلي« إلى زوال بإذن الله، وسنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى ».

يذكر أن أمر منعه من دخول القدس، جاء بموجب قرار عسكري إسرائيلي يستند إلى أنظمة الطوارئ، وقام عنصر من الشرطة الإسرائيلية بتسليم القرار لرئيس الحركة الإسلامية في خيمة « مناهضة حظر الحركة الإسلامية » اليوم الإثنين، في حين استقبل الشيخ رائد صلاح القرار بابتسامته المعهودة الساخرة من كل إجراءات الاحتلال ضده وضد أبناء شعبه.