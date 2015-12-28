طلاب مشاغبون بأحد مدارس غزة يحرقون غرفة مدرسيهم

كشفت المباحث العامة بالشرطة – قسم مباحث الرمال عن ملابسات حرق غرفة المدرسين داخل مدرسة سليمان سلطان بمحافظة غزة.

وذكرت المباحث أنها منذ تلقي البلاغ بخصوص تعرض المدرسة لحريق وتجري متابعة البلاغ والقيام بالتحريات اللازمة.

وخلال التحقيقات والبحث والتحري ومتابعة المشتبه بهم تم الاشتباه بأحد طلاب المدرسة ويدعى « ع-ب » 15 عاماً، وخلال التحقيق معه حول الواقعة المذكورة اعترف بما نسب إليه وذلك بالاشتراك مع عدد من زملائه في المدرسة.

وذكرت المباحث أنها قامت بإحضار المشتبه بهم للتحقيق معهم وخلال التحقيق الأولي اعترفوا بدخول المدرسة وقص حديد الحماية الخاص بغرفة المدرسين وتجميع الملفات وحرقها، إلى جانب حرق مولد الكهرباء وأنبوب غاز موجود في الغرفة.

وأوضحت المباحث أن الطلاب اعترفوا بأن ما دفعهم لارتكاب هذا العمل هو وجود خلافات بينهم وبين بعض المُعلمين، علماً بأنهم من أصحاب المستوى العلمي المتدني والمشاكسين في المدرسة.

وبناءً على ما سبق تم تدوين أقوال المذكورين وإحالة القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.