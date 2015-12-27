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30 إصابة في مواجهات عزون شرق قلقيلية بينهم 13 بالمطاط و17 بالاختناق

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 18:06 - 27 ديسمبر 2015
صورة من المواجهات صورة من المواجهات
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أصيب 30 شاباً فلسطينياً مساء اليوم الأحد، في مواجهات اندلعت للمطالبة بالافراج عن الفتاة التي تم اعتقالها اليوم على بوابة البلدة بحجة حيازتها سكين.

وأفاد مراسلنا، أن طواقم الاسعاف هرعت إلى المكان، مشيرً أن المصابين وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة.

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