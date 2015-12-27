الاحتلال يسلم جثامين لـ 7 شهداء في الضفة الغربية

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، جثامين لسبعة شهداء ارتقوا منذ أكثر من شهر في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه استلم جثامين 6 شهداء حتى اللحظة من أصل 7 شهداء حتى اللحظة.

وأوضح أن الشهداء الذين تسلمت جثامينهم هم:

الشهيد شادي مطرية من البيرة

الشهيد عصام ثوابتة من قرية بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

الشهيد مأمون الخطيب من مدينة بيت لحم

الشهيد محمد زهران من قرية كفر الديك في سلفيت

الشهيد عيسى الحروب من الخليل

الشهيد محمد الشوبكي من الخليل

ومع تسليم الشهداء السبعة اليوم بقي 50 جثماناً محتجزا لدى الاحتلال من شهداء الانتفاضة الحالية20 شهيداً من القدس و18 من الخليل 7 من رام الله والبيرة2 من نابلس 2 جنين، وشهيد من طولكرم.