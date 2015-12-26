حريق في مدرسة بمخيم النصيرات ولا إصابات

ذكر شهود عيان، أن حريقاً نشب بإحدى مدارس الابتدائية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة انفجار مولد كهربائي داخل المدرسة.

وأفادت إدارة المدرسة في اتصال هاتفي مع « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن انفجاراً وقع في المولد الكهربائي أدى لإحراق بناية كاملة في مدرسة النصيرات الابتدائية المشتركة « و »، تم على إثرها إخلاء كافة الطلاب في المدرسة.

وأكدت المدرسة، أن لا إصابات في صفوف الطلاب نتيجة هذا الانفجار.

من جهته، أوضح الرائد رائد الدهشان، الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني، أن انفجاراً وقع في مولد كهربائي داخل المدرسة، وقد تم السيطرة على الحريق، الذي أدى لأضرار بسيطة، دون وقوع إصابات.

وأضاف الرائد الدهشان في تصريح لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أنه تم إخلاء الطلاب من المدرسة احتياطاً، مؤكداً عدم وجود إصابات جراء الانفجار.