مصادر عبرية: إطلاق 12 صاروخ من غزة باتجاه البحر

قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إن 10 صواريخ تم اطلاقهم من وسط قطاع غزة باتجاه البحر وذلك في اطار تدريبات واختبارات تجريها حركة « حماس ».

وأضافت المصادر أن صاروخين إضافيين أُطلقا أيضاً من منطقة رفح جنوب القطاع باتجاه البحر.