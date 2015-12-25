ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مصادر عبرية: إطلاق 12 صاروخ من غزة باتجاه البحر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:44 - 25 ديسمبر 2015
مشاركة

قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة،  إن 10 صواريخ تم اطلاقهم من وسط قطاع غزة باتجاه البحر وذلك في اطار تدريبات واختبارات تجريها حركة « حماس ».

وأضافت المصادر أن صاروخين إضافيين أُطلقا أيضاً من منطقة رفح جنوب القطاع باتجاه البحر.

متعلقات

البث المباشر