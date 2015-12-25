جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الجمعة على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.88 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.47 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.49 شيقل.