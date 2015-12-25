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أسعار العملات

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 06:21 - 25 ديسمبر 2015
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الجمعة على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.88 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.47 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.49 شيقل.

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