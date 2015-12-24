الأهلي المصري يشكو برشلونة للفيفا

استقر مسؤولو النادي الأهلي المصري على إرسال خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » من أجل حفظ حقوقه في لقب أكثر أندية العالم تتويجاً بالألقاب القارية حول العالم برصيد 20 بطولة.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن عبر موقعه الرسمي أنه تساوى مع النادي الأهلي برصيد 20 بطولة قارية ليعتلي صدارة الأندية الأكثر تتويجاً.

ويرسل الأهلي خطاباً رسمياً للفيفا لحفظ حقوقه خاصة أن برشلونة اعتمد بطولات غير معترف بها أوروبياً وهي بطولة المعارض الأوروبية.

وأكد الأهلي أحقيته في الاحتفاظ بلقب الأكثر تتويجاً حول العالم.