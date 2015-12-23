النقابة: التوصل لاتفاق مع الكهرباء يمنح الموظفين خصم 25%

أعلن نقيب الموظفين في قطاع غزة محمد صيام، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة الكهرباء، يمنح الموظفين الراغبين بتسوية المستحقات القديمة للشركة نسبة خصم 25%.

وأوضح في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أنه للاستفادة من الخصم « تشترط الشركة عمل سداد آلي أو عداد مسبق الدفع وعمل تسوية بخصوص المستحقات القديمة بدفع قسط شهري على الفاتورة الشهرية مع التزام الموظف بدفع الفاتورة مع القسط حسب نسبة راتبه الذي يتلقاه ».

وأشار إلى أن التنفيذ سيتم بشكل حملة خلال الأسبوع القادم، مما يتيح وفق هذا الاتفاق للموظف أن يستفيد من مستحقاته كاملة في مشروع الجمعيات الإسكانية.

وبين أن التنفيذ يتم عبر اتفاق بين الموظف وشركة الكهرباء بحيث يتسلم إقراراَ مكتوباً من الشركة، بأن الموظف قد قام بعملية التسوية وأنهى مشكلته مع الشركة.

وأكد أن هذا الاتفاق يأتي من حرص النقابة على تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وحل مشكلة تسديد مستحقات الكهرباء التي قد تحرم الكثير منهم من الحصول على حصتهم في الجمعيات الإسكانية.

وكانت نقابة الموظفين دعت للتريث وعدم الدخول في منظومة المشروع إلى حين إصدار موقف رسمي ونهائي بهذا الخصوص.