اصابة 7 مواطنين اثر انهيار سقف مسجد قيد الانشاء في نابلس

أصيب، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين، بجروح متفاوتة، جراء انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس.

وأوضح الدفاع المدني في محافظة نابلس، في بيان صحفي، أن طواقم الإنقاذ في مركز عصيرة الشمالية، هرعت إلى مكان الحادث، وعملت على إخلاء المصابين بالتعاون مع طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

وأشار إلى أنه أصيب سبعة مواطنين، اثنان منهم بحالة خطرة، وخمس حالات بين متوسطة وطفيفة.

ولفت إلى أن الحادث جاء نتيجة انهيار جزء من سقف المسجد أثناء الصبة، وكان السبب عدم تدعيم السقف بشكل جيد، ما أدى إلى الانهيار أثناء العمل.