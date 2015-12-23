ديل بوسكي يعلن اعتزاله التدريب عقب يورو 2016

قال المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم إنه يعتزم اعتزال التدريب عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقررة في فرنسا الصيف المقبل.

وقاد ديل بوسكي (64 عاما) المنتخب الأسباني للتتويج بلقب كأس العالم 2010 ولقب يورو 2012، لكنه كان قريبا للغاية من الرحيل عن منصبه بعد إخفاق الفريق في كأس العالم 2014.

وقال ديل بوسكي: « اعتزالي بات قريبا، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له ، ستكون يورو 2016 صفحة النهاية بالنسبة لي ».

وأضاف: « إنني أعمل تحت قيادة الاتحاد الأسباني ويجب أن أتحدث مع مسؤوليه قبل اتخاذ القرار النهائي ».

وكان ديل بوسكي تولى تدريب الفريق خلفا للويس أراجونيس قبل سبعة أعوام، بعد أن قاد الأخير المنتخب للتتويج بلقب يورو 2008.

ويتطلع المنتخب الأسباني إلى تحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب الأوروبي ثلاث مرات متتالية، كما يسعى إلى التتويج الرابع له على التوالي في البطولات الكبيرة بفرنسا.

وأبدى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، مؤخرا، رغبته في تولي تدريب المنتخب الأسباني، كما ذكرت تقارير إعلامية أن المنصب يعد هدفا بالنسبة لجولين لوبتيجي مدرب بورتو البرتغالي وأوناي إيمري مدرب أشبيلية الأسباني.