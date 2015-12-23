الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويواجه المحلة اليوم

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أمس، تراجعه عن قراره بالانسحاب من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأشار منصور إلى أن الفريق سيخوض اليوم مباراته أمام غزل المحلة ضمن المرحلة العاشرة، وأشار في مؤتمر صحفي بالنادي إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام فيما وصفه بـ« أكبر قضية فساد شهدتها الرياضة المصرية »، للحديث عن قرار إعلانه الانسحاب من بطولة الدوري.

وأوضح منصور أنه يمتلك مستندات وتسجيلات تثبت إدانة بعض الحكام في الحصول على رشاوى، مشيراً إلى أنه سيقوم بفضح هؤلاء الحكام والأطراف المتورطين معهم على حد قوله.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر عدم استكمال الدوري بسبب « القرارات التحكيمية الخاطئة » ضد الفريق في المباراة التي خسرها يوم الأحد أمام طلائع الجيش (2/3) في المرحلة التاسعة على ملعب الدفاع الجوي.

وأشار الزمالك في بيان إلى أن المباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل باحتساب ركلتي جزاء للطلائع إضافة الى طرد علي جبر وعدم احتساب عدة قرارات مهمة لصالح الزمالك.

وشدد الزمالك في بيانه على ان مجلس الادارة قد اعترض قبل المباراة على تعيين محمود البنا حكما للقاء إلا أن اتحاد الكرة أصر على تعيينه، واضاف البيان: « يبدو أن هناك هدفا من تعيين البنا في المباراة بعرقلة مسيرة الزمالك بعدما تلقى الأهلي المنافس هزيمة امام سموحة ».