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العملات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:56 - 23 ديسمبر 2015
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاربعاء على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.89 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.

صرف الدينار الأردني مقابل: 5.48 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.49 شيقل.

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