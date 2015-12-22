طواقم الاسعاف تصل لفتاة أصيبت برصاص الاحتلال جنوب القطاع

تمكنت طواقم الاسعاف الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من الوصول إلى شابة أصيبت برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

ونقلاً عن الزميل مثنى النجار، فقد توجهت مواطنة منتقبة إلى منطقة قريبة من الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع، حيث تفاجأت بقوة من جنود الاحتلال تطلق صوبها النار بشكل مباشر.

ولفت إلى أن المواطنة قامت برفع قطعة قماش من أجل أن ينتبه لها المسعفون، فيما تم التنسيق مع طواقم اسعاف الهلال الأحمر الذين توجهوا للمكان لإسعاف المواطنة.

وأكد أن أحد جنود الاحتلال أجبر أحد المسعفين على التوجه لإسعاف الفتاة سيراً على الأقدام ودون « حمالة » لرفع المصابة عليها، حيث قام بحملها على كتفه وتوجه صوب المسعف الآخر من أجل إنقاذ المواطنة ونقلها إلى سيارة الاسعاف.













