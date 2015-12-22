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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إنقاذ طفل علق في منزله بخانيونس

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 10:10 - 22 ديسمبر 2015
جانب من ‘حدى مناورات الدفاع المدني جانب من ‘حدى مناورات الدفاع المدني
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أنقذت طواقم الدفاع المدني الميدانية أمس الاثنين طفلاً عالق بمنزله وسط شارع الكتيبة بمحافظة خانيونس جنوب القطاع.

وفور تلقي طواقم الدفاع المدني بلاغا بذلك هرعت إلى المكان ، وعملت على إنقاذ الطفل بعد تنفيذ عملية إنزال بالحبال من سطح العمارة و دخوله إلى المنزل من خلال الشرفة ، واخلائه من المنزل وتسليمه لعائلته بعد الاطمئنان على صحته .

ودعـت وحدة الإعلام بالدفاع المدني بضرورة الانتباه لحركة الأطفال داخل المنازل وخارجها حرصاً على سلامتهم.

ونوه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المنازل لوحدهم ومراقبتهم والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في المنازل .

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