وفاة والدة الأسير ‫‏إبراهيم ‫بيادسة أحد ‏الأسرى ‫‏القدامى معتقل منذ 30 عاماً

توفيت الليلة الماضية عائشة بيادسة (95) عاماً وهي والدة الأسير إبراهيم بيادسة أحد الأسرى القدامى في سجون الاحتلال والمعتقل منذ عام 1986م.

وذكر نادي الأسير في بيانه، أن الأسير معتقل قبل توقيع اتفاقية أوسلو وهو ضمن أسرى الدفعة الرابعة التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها في آذار عام 2013م.

وحسب شقيق الأسير فإن والدته تابعت زيارته رغم مرضها، وكانت آخر زيارة قامت بها قبل أربعة شهور في سجن « ريمون ».

وبهذا ينعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة والأسرى المحررين بمزيد من الحزن والأسى والدة الأسير إبراهيم.