ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

صينيون: عدد مفقودي الانهيار الأرضي 85 شخصا وليس 91

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 06:25 - 22 ديسمبر 2015
مشاركة

أكد مسؤولون صينيون أنَّ عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي الذي ضرب منطقة صناعية في مدينة « شنتشن » بمقاطعة « قوانغدونغ » جنوبي الصين، يوم الأحد الماضي، 85 شخصاً وليس 91 كما تم الإعلان يوم أمس الاثنين.

وذكر المسؤولون بحسب ما نقلته وكالة « شينخوا » الصينية الرسمية، بأنَّ 33 مبنى دفنوا تحت التراب، وأن أعمال البحث التي تقوم بها الطواقم في غاية الصعوبة بسبب، طبقات الطين الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأشار المسؤولون إلى أنَّ طواقم الإنقاذ انتشلت جثة واحدة إلى الآن من مكان الكارثة، وتم نقل 16 شخصاً أصيبوا بجروح إلى المستشفى، فيما تم إجلاء 900 آخرين وإيواءهم في ملاجئ مؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب للغاز الطبيعي، يعود ملكيته لشركة « بتروتشاينا »، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، انفجر أثناء حدوث الانهيار الأرضي. وأعلنت الشركة أن الأنابيب بطول 400 متراً تعرضت لأضرار.

متعلقات