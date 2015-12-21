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بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل عددا من الصيادين في بحر بيت لاهيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:10 - 21 ديسمبر 2015
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عدداّ من الصيادين قبالة بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، أن من بينهم « أحمد جمعة زايد » و« وسام فتحي السلطان »، مشيرة الاحتلال استولى على مراكبهم واقتادهم إلى ميناء اسدود.

كما أضافت مصادر اعلامية، أن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادان اثنان أخرين قبالة بحر بيت لاهيا، واقتادتهم أيضا إلى ميناء اسدود. 

هذا وتقوم الزوارق الاسرائيلية بين الفينة والأخرى بالاعتداء على الصيادين، ومصادرة مراكبهم وتعرضهم لاطلاق النار العشوائي. 

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