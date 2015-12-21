القوى الوطنية والإسلامية تشارك في خيمة عزاء الشهيد القنطار

شاركت القوى الوطنية والإسلامية في خيمة العزاء الشهيد سمير القنطار قبالة الصليب الأحمر بمدينة غزة، وخيمة العزاء التي أقامتها والدته بالتبني « أم جبر وشاح » بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشارك وفد كبير من قيادة حركة الجهاد الاسلامي بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، فء بي تأدية واجب العزااستشهاد المناضل سمير القنطار في بيت العزاء الذي اقامته الحاجة ام جبر وشاح.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي ادانت امس الأحد , الجريمة الصهيونية باغتيال الأسير المحرر المناضل سمير القنطار بغارة على عمارة سكنية بريف دمشق فجراً.

هذا وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية - القيادة العامة هاني حسونة، على دعم صمود الأسرى ودعم انتفاضة القدس. موضحاً أن الانتفاضة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

ودعا لتكاثف فصائل المقاومة والعمل الوطني بأن تكون يد واحدة في الضفة والقدس كما هي الان بغزة.

وطالب حسونة الإعلاميين فضح جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإعادة جثامين شهداء الانتفاضة المباركة.

بدوره، أكد خالد الازبط الناطق الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية، أن قضية الأسرى واستمرار انتفاضة القدس واستشهاد الأسير المحرر سمير القنطار هي قضايا مترابطة لا يمكن لأحد أن يفصلها عن بعضها. مشدداً على أن تحرير الأسرى لا يتم إلا عبر إرادة شعبية ومقاومة حقيقية في وجه الاحتلال الصهيوني، واستمرار الإرادة والانتفاضة لا يمكن ان يزداد قوة إلا بوجود أبطال مثل سمير القنطار الذي خرج من فلسطين محررا ويصر على عودته إليها فاتحا.

وثمن الازبط دور كل فصيل ودولة ورجال يدعمون مقاومة شعبنا ومحور المقاومة بالمنطقة حيث أكد أيضا بأن معركتنا مع العدو مستمرة حتى زواله عن كامل تراثنا فلسطين وشدد بأن المقاومة لا يمكن أن تقبل بأي مؤامرة او طرح لا ينهي معاناة اسرانا البواسل والإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال عبر صفقة مشرفة عبر التاريخ لصالح شعبنا.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي في قوات الصاعقة « عمر النجار » في كلمة له باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على دعم القوى لانتفاضة القدس. مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الهمجية ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس .

كما أرسل النجار التحية للأسرى الأبطال ، مؤكدا دعم القوى والفصائل لصمودهم .

ونعى المتحدث شهيد فلسطين القائد الوطني سمير القنطار.





















































