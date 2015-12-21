‏بالاسماء: الاحتلال ‫يعتقل (25) ‫‏مواطناً من مدن ‫‏الضفة اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، (25) مواطناً من عدة محافظات في الضفة.

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل فقد اُعتقل (13) مواطناً عرف من بينهم، السيدة عبلة عبد الواحد العدم (45) عاماً بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال، كما واعتقل (10) مواطنين من عدة بلدات في المحافظة وهم كل من: كرم مسالمة (17) عاماً، أكرم رسمي مسالمة (17) عاماً، سائد إبراهيم مسالمة، سامر جمال محمد زماعرة، بهاء عيسى زماعرة، عبد الحليم عيسى زماعرة، موسى أحمد الطيطي، شريف خضر شريف (16) عاماً، خالد سليم رشد (20) عاماً، هيثم يوسف ابو غازي (22) عاماً، علاوة على مواطنين اثنين لم تعرف هويتهم.

وفي القدس اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، وهم: موسى رائد خضر (15) عاماً، أحمد خالد عويسات (16) عاماً، علي عويسات (16) عاماً، ياسين قنبر (19) عاماً، علاوة على شقيقين من بلدة بيرنبالا وهما: محمد، وقسام محمود شعابنه.

ومن طولكرم اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: عبد الرحيم بسام ابو شنب (28) عاماً، هادي عماد الصدر (24) عاماً، إيهاب حسين جيوسي اعتقل من الأراضي المحتلة عام 1948م.

كذلك اُعتقل مواطن من بلدة سلواد قضاء محافظة رام الله والبيرة وهو: غالب سامي وردة.

فيما اعتقل مواطن من مخيم الدهيشة في بيت لحم وهو: صالح محمد الجعيدي (23) عاماً، وآخر اعتقل من قرية الجيت في قلقيلية وهو: ضرغام يمين (22) عاماً.