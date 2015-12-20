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احد قتلة اسرة دوابشة حاول الانتحار بقطع اوردة يده

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:13 - 20 ديسمبر 2015
تقارير
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ذكرت وسائل الاعلام العبرية بان احد المستوطنين المتهمين بقتل وحرق اسرة دوابشة في قرية دوما حاول الانتحار خلال اعتقاله عبر قطع اوردة يده .

وقد تم الكشف عن ذلك خلال تمديد فترة اعتقاله في محكمة بتاح تكفا.

وطالبت سلطات الاحتلال بصفتها المدعية اليوم « الاحد » طلبت من محكمة الصلح في بيتح تكفا اطلاق سراح اثنين من المشتبيهن بقتل وحرق عائلة دوابشة في قرية دوما واصدار امر باعتقالهما « في منازلهما » لمدة 15 يوما.

وقال الموقع أن سلطات الاحتلال ورغم طلبها هذا لم تتراجع عن الشبهات الخطيرة التي تنسبها لهؤلاء ومن بينها التسبب بالموت بشكل مقصود وعضوية مجموعة محظورة والتحريض على خلفية قومية .

و قبل ذلك، اصدر جهاز الشاباك المسؤول عن التحقيق مع قتلة اسرة دوابشة بيانا نفى فيه بشدة ان احد المستوطنين حاول الانتحار بقطع اوردة يده
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