انهيار أرضي ضخم يبتلع عشرات الأبنية في الصين

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بجهود إنقاذ فورية بعد الانهيار الأرضي الضخم الذي ضرب منطقة صناعية في مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وأصيب ثلاثة أشخاص وفقد 27 بعد الانهيار الذي أدى إلى دفن 22 مبنى سكنيا وصناعيا في مجمع هنغتاييو الصناعي.

وأمر شي السلطات في قوانغدونغ وشنتشن بفعل كل شيء ممكن لتقليل عدد الضحايا وعلاج الجرحى والعمل على راحة أفراد أسر الضحايا. وقال إن جهود الإنقاذ علمية ضرورية للحد من الخسائر.

وحث لي وزارة الأراضي والموارد والسلطات المركزية الأخرى على ارسال مسؤولين لمساعدة الحكومة المحلية في جهود الإنقاذ. وأمر بإجراء تحقيقات لسبب الكارثة.

وارسل مجلس الدولة مجموعة عمل إلى شنتشن للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ. وقد وصل بالفعل إلى الموقع مسؤولون من قوانغدونغ وتشنتشن.