أسلوب فرنسي جديد لمحاربة البدانة

توصلت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول توران، إلى أسلوب جديد لمحاربة البدانة التي تعرض أصحابها للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، المرتبط بنوعية الطعام الذي يتناوله الشخص.

وقررت « توران » وضع شعار من خمسة ألوان على كل عبوة طعام يوضح السعرات الحرارية لكل مائة جرام، السكر، الأملاح، الأحماض الدهنية، والصوديوم، بحيث يستطيع كل مستهلك أن يختار ما يناسبه من الطعام الصحي، وهذا الأسلوب مطبق في إنجلترا وبعض الدول الاسكندنافية وهولندا.

واجتمعت وزيرة الصحة الفرنسية مع الجمعية الوطنية للصناعات الغذائية، واتحاد التجارة والتوزيع، لشرح أهمية هذا الشعار ذو الألوان الخمسة لخدمة وتسهيل الأمر على المستهلك عند شراء كل ما يلزمه من الأطعمة اليومية، والتي تحافظ على صحته.

يُذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستجري تصويتاً نهائياً من أجل إصدار قانون الخاصة بحماية صحة المواطن.