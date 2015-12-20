الاحتلال يبلغ عائلة الشهيدة عويصي بتسليم جثمان ابنتهم بشرط..!

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عائلة الشهيدة رشا عويصي من محافظة قلقيلية بتسليم جثمان ابنتهم الشهيدة الساعة الرابعة عصراً.

واشترط الاحتلال دفن جثمان الشهيدة رشا ليلاً في بلدتها.

وكانت الفتاة عويصي البالغة من العمر 23 عاماً استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم عدم انصياعها لأمر الجيش بالتوقف قرب حاجز عسكري شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقد احتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة رشا بعد استشهادها لتنضم إلى قافلة جثامين الشهداء المحتجزة والذي تجاوز عددهم الثلاثين منذ بداية انتفاضة القدس التي اشتعلت بداية شهر أكتوبر الماضي.