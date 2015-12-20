الفلسطيني أبو شنب سيشارك في تحكيم بطولة العالم لكرة الطاولة

أعلن رضوان الشريف منسق اتحاد كرة الطاولة عن اختيار الحكم الدولي أنس أبو شنب للمشاركة في بطولة كأس العالم للعبة المقبلة في ماليزيا العام القادم ،وأفادت اللجنة الفنية في الاتحاد أن أبو شنب سيكون من ضمن 120 حكماً سيتولون إدارة البطولة العالمية.

وفي نفس السياق عبر الشريف عن سعادته بمشاركة فلسطين للمرة الثالثة على التوالي في بطولة العالم، معتبراً أن ذلك يعد إنجازاً لكرة الطاولة الفلسطينية، ومشيراً إلى أن الحكم أبو شنب سيكون خير ممثل لفلسطين في هذا المحفل الدولي. وثمن الشريف دور كل من ناجي العجير رئيس لجنة الحكام العرب وعصام الفقير عضو اللجنة ورئيس لجنة الحكام الأردنية، على دورهما في رفع مستوى كادر التحكيم الفلسطيني والوصول به إلى هذا المستوى المرموق.

ومن الجدير ذكره، أن الحكم الدولي نائل سنقرط كان قد مثل فلسطين في البطولة قبل الماضية، أما البطولة الماضية فقد شارك فيها الدولي محمد سمحة.