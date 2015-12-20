غزة: الإعلان عن عقود عمل جديدة لاستيعاب 400 كادر طبي

أعلن وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، عن 400 عقد عمل جديدة مخصصة لاستيعاب كوادر طبية لسد الاحتياجات الملحة والنقص الشديد في الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها في مؤسسات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الفوج الخامس والثلاثين من طلبة كلية فلسطين للتمريض « فوج القدس » للعام الدراسي 2015 م، في قاعة المركز الثقافي بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وعبر د. أبو الريش في تصريحات له نقلها « المكتب الإعلامي » خلال الحفل، عن أمله أن يكون النصيب الأكبر من تلك العقود لفئة التمريض، وهنأ الخريجين، داعياً إياهم إلى شحذ الهمم والاستبسال بأن يكونوا عنوان النجاح وجوهر الوصول إلى القدس الشريف.

وقال: « لم يكن عبثا اختيار القدس اسما لهذه الكوكبة، فما تقدمه القدس برجالها ونسائها من تضحيات يحق لكم ولنا جميعا أن نفخر بهذا الاسم فوج القدس عنوانا لمرحلة نكون فيها للقدس أقرب ».

وأشاد بكلية فلسطين للتمريض وبتاريخها المعطاء منذ العام 1967 م، وبتخريج كوكبة من الطلبة المميزين الذين تصدروا القوائم الاولى في الامتحانات ومسابقات التوظيف وتقييم الأداء فكانوا بحق شامة يفتخر بها.

وأثنى على طاقم الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية وعلى تميزهم وعطائهم لصقل جيلاً مميزاً قادراً على حمل الأمانة وليكونوا نجوما في سماء الوطن.

وقدم د. أبو الريش تهنئته إلى أهالي الخريجين في يوم لطالما انتظروه بصبرهم واحتضانهم لأبنائهم ليشاركوهم يوم فرحتهم وتتويج سنوات من الجد والاجتهاد،

كما وتوجه بالتحية إلى شهداء وزارة الصحة أصحاب الأيادي البيضاء الذي قدموا دمائهم في سبيل تضميد جراحات شعبنا في كافة محطات نضاله وصموده على أرضه.

بدوره، هنأ د. خليل شعيب عميد كلية فلسطين للتمريض الخريجين، في يوم الحصاد، داعياً إياهم إلى الاستعداد لمرحلة العطاء والمشاركة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء الوطن.

وعبر عن فخر الكلية بهذا الفوج فوج القدس تيمنا بالقدس الشريف التي تروى ثراها بدماء الشهداء، وقال:« نحن بكم للقدس اقرب ».

وتقدم د. شعيب بالتهنئة إلى أهالي الخريجين والى الطاقم الأكاديمي بالكلية وعلى عطائهم المشهود للارتقاء بجودة التعليم وبناء الكادر المؤهل للانخراط في المنظومة الصحية الوطنية .