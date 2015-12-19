غزة: اجتماع هام غداً للفصائل بحركة فتح

أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة، أن فصائل القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة طالبوا الحركة باحتضان لقاء هام يجمعهم في مكتب الدكتور زكريا الأغا.

وأوضح أبو عيطة لـ« فلسطين اليوم » مساء السبت، بان الاجتماع سيكون غداً الأحد الساعة العاشرة صباحاً بحضور القوى الوطنية والإسلامية، قائلاً: « حماس من القوى الوطنية والإسلامية ومن المفترض أن تكون ضمن الوفد ».

ولم يفصح د. أبو عيطة عن مزيد من التفاصيل وأسباب الاجتماع.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش كشف أن مقاطعة حركة فتح لاجتماعات لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة ستنتهي قريبا.

وقال القيادي البطش في تصريحات صحفية: « حركة فتح جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وعمود فقري للنضال على مدار سنوات طويلة بالتالي المقاطعة التي كانت بسبب التفجيرات التي استهدفت منازل حركة فتح ستنتهي وسيكون هناك وفد من لجنة القوى الوطنية والإسلامية في زيارة لمكتب حركة فتح الأسبوع المقبل للإعراب عن دعوة اللجنة لهم بالعودة ووقف المقاطعة ونأمل أن تنهي فتح المقاطعة ».