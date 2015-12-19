الذهب يتعافى بعد تكبّده أكبر خسارة في 5 أشهر

صعد الذهب أكثر من 1% أمس، متعافياً من أكبر خسارة ليوم واحد في خمسة أشهر، لكنَّه يبقى قرب أدنى مستوياته في سنوات عدّة، بعدما رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وعوض الذهب بعض خسائره بعدما كان هبط إلى 1047.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) الخميس، عندما اقترب بفارق بضعة دولارات عن أدنى مستوى له في ست سنوات، والذي سجّله في الثالث من كانون الأول، بعد أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في نحو عشر سنوات.

ومن شأن زيادة أسعار الفائدة أن ترفع تكلفة الفرص الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، في حين تدعم الدولار، وهو العملة المقوم بها المعدن النفيس.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1065.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم شباط 1.5% لتسجل عند التسوية 1065 دولاراً للأوقية.

وأدّى رفع سعر الفائدة إلى صعود الدولار والأسهم العالمية في الجلسة السابقة، وأدّى أيضاً إلى هبوط الذهب 2%.

لكن مؤشر الدولار انخفض 0.4% أمس، وتراجعت أسواق الأسهم.

وهبط المعدن الأصفر 11% منذ بداية السّنة، مع انتظار المستثمرين رفع أسعار الفائدة.

والأن بعدمل انقضى هذا الأمر تتجه الأنظار إلى عوامل أخرى.

ويقول محللون إنَّ أسعار الذهب قد تعود إلى مستوى 1000 دولار للأوقية، للمرة الاولى في ست سنوات إذا نزلت عن مستواها المنخفض الذي سجّلته في أوائل كانون الأول، والبالغ 1045 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.9% إلى 14.10 دولاراً للأوقية، بعدما هبطت 3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد في نحو ثلاثة أشهر.

وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 857 دولارا للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 555 دولاراً للأوقية.