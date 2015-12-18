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اتفاق على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:20 - 18 ديسمبر 2015
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قال دبلوماسيون إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سورية، وأنه من المتوقع أن يوافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لإطلاعهم على نص مشروع القرار.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

وجاء في مسودة قرار مجلس الأمن أن على « كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور »، وأن « الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا ».

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