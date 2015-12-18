مواجهات ساخنة في دور ال16 بكأس إسبانيا

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن قرعة دور الـ16 لكأس إسبانيا، والتي ستشهد مواجهات قوية خاصة مع برشلونة الذي سيواجه إسبانيول في ديربي أقليم كتالونيا الشرس.

وجاءت القرعة بعد أن أعلن الاتحاد الإسباني رسميا، إستبعاد نادي العاصمة ريال مدريد على خلفية إشراك لاعب موقوف وهو الروسي شيرشيف أمام نادي قاديش الذي تأهل إلى هذا الدور بدلا من ريال مدريد، رغم فوز الملكي ذهابا بثلاثية مقابل هدف.

وسيواجه برشلونة إسبانيول في أبرز مواجهات القرعة، بينما سيحل فياريال في ضيافة أتلتيك بيلباو بمواجهة قوية أخرى منتظرة في هذا الدور.

وتنتظر المرشح الثاني للمنافسة على البطولة أتلتيكو مدريد مباراة أسهل نسبيا أمام رايو فاليكانو.

في حين سيواجه سلتا فيغو نادي قاديش الذي تأهل بقرار اداري من الاتحاد الإسباني على حساب ريال مدريد.

وسيستضيف ميرانديس ديبورتيفو لاكوروينا الذي يقدم مستويات لا بأس بها هذا الموسم، بعد أن برهن تألقه بتعادله على ملعب برشلونة في الدوري بهدفين لمثلهما.

وسيلعب ديربي آخر في هذا الدور بين نادي إشبيلية الأندلسي وريال بيتيس، في مباراة دائما ما تكون وفق التوقعات لحدة الشراسة بين الناديين.

وسيلعب لاس بالماس في ضيافة إيبار في المباراة الأقل حدة بين مباريات هذا الدور الذي يشهد ديربيين من العيار الثقيل، وسيلعب فالنسيا تحت قيادة مدربه الجديد جاري نيفيل أمام غرناطة.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيحاول جاهدا الحفاظ على لقبه، بعد أن توج به على حساب أتلتيك بيلباو في الموسم الماضي بثلاثية مقابل هدف على ملعب الكامب نو.