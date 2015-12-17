بريطانيا: فرض تجميد الأصول المعمول بها أوروبيا على « حماس »

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، فرضها تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء إعلان الحكومة البريطانية عن ذلك القرار في وثيقة نُشرت على موقع البرلمان بعد مراجعتها لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في سياستها تجاه هذه الجماعة والتي استمرت لمدة عام.

كما واتهمت الحكومة في بيانها « جماعة الأخوان بتنفيذ أعمال عنف ارتكبها مؤيدوها، موضحة أنها ستواصل دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ».

كما وأوضحت استمرار متابعة وتدقيق إذا ما كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني، مؤكدة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم سواء في بريطانيا أو خارجها.

وأعلنت الحكومة البريطانية في هذا الصدد عن جملة من الإجراءات وهي:

- رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.

- التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.

- التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.

- فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.

- استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.

وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).