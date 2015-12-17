غواصة ألمانية خامسة في طريقها « لإسرائيل »

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية بأن الغواصة ( اخي رهاف) المصنعة في المانيا واشترتها « اسرائيل » بقيمة 1.6 مليار شيكل غادرت ميناء « كيل » في المانيا متجه « لإسرائيل » .

وبينت القناة الثانية ان الغواصة الخامسة التي تشتريها « اسرائيل » من المانيا والتي تعتبر من الغواصات الأكثر تطورا في العالم ,ستصل « لإسرائيل » في يناير المقبل.

وتعتبر تلك الغواصة غالية الثمن وقد دفعت المانيا ثلث سعر الغواصة وقد تم تجهيز تلك الغواصة بمنظومات متطورة يمكنها البقاء لوقت طويل تحت مياه البحار دون استخدام محركات الوقود حيث لديها محركات كهربائية ,ما يمنحها القدرة لانجاز مهمات سرية لجمع معلومات استخباراتية.