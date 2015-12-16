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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يوقف أعمال الصيانة في المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:25 - 16 ديسمبر 2015
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وقفت شرطة الاحتلال « الإسرائيلي » اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة التي يقوم بها موظفي  لجنة الإعمار والصيانة في المسجد الأقصى.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال حاولت اعتقال مسؤول لجنة الإعمار في الأوقاف الإسلامية المهندس بسام الحلاق، ومنعت الموظفين من العمل على إيقاف تسرب المياه بالقرب من البائكة الجنوبية في الأقصى.

وأوضح أن قوات الاحتلال أبلغت الحلاق أنه موقوف، وحاولت اعتقاله، لكن تدخله ومدير دائرة الأوقاف حال دون ذلك.

ويأتي ذلك وسط تضييقات يومية تمارسها قوات الاحتلال بحق موظفي الإعمار في المسجد الأقصى، حيث تمنعهم من إتمام عملهم بين أسوار المسجد دون موافقة ضابط الاحتلال، وتوقف أعمال الترميم الضرورية رغم أهميتها، بحجج وذرائع واهية.

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